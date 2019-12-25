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Мужчине, который задержал вора, предложили службу в МВД
Сегодня, 20:53
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smirenny

Мужчине, который задержал вора, предложили службу в МВД

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Мужчину наградили.

В Петербурге 27 июля петербуржец по имени Никита Калашников отмечал свой день рождения и заметил, что мужчина пытается вскрыть квартиру. 

Никита побежал за подозрительным мужчиной, выбил у преступника нож и вместе с друзьями задержал его до приезда полицейских. Никиту Калашникова наградили почетной грамотой и дорогими часами. После того, как выяснилось, что Никита получает образование в сфере правосудия, ему предложили работу в МВД. 

Ранее мы писали, что петербургская больница разыскивает старика без ступней.

Фото: Piter.TV

Теги: поймал вора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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