Мужчине, который задержал вора, предложили службу в МВД

Мужчину наградили.

В Петербурге 27 июля петербуржец по имени Никита Калашников отмечал свой день рождения и заметил, что мужчина пытается вскрыть квартиру.

Никита побежал за подозрительным мужчиной, выбил у преступника нож и вместе с друзьями задержал его до приезда полицейских. Никиту Калашникова наградили почетной грамотой и дорогими часами. После того, как выяснилось, что Никита получает образование в сфере правосудия, ему предложили работу в МВД.

Ранее мы писали, что петербургская больница разыскивает старика без ступней.

Фото: Piter.TV