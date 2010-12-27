Угонщик с четвертой попытки сумел похитить "КИА Рио" в Петербурге

Первые три преступления не завершились удачным исходом для злоумышленника.

В Московском районе Петербурга угонщику с четвертой попытки удалось похитить машину "КИА Рио". Об этом сообщили представители пресс-службы Прокуратуры по региону. Оперативники рассказали, что у преступника получилось вскрыть три транспортных средства, но злоумышленник не смог справиться с "зажиганием". В четвертый раз удача улыбнулась нарушителю и он уехал на чужой иномарке.

Три попытки произошли в разное время: в период с 14 по 24 августа. Преступника интересовали именно машины "КИА Рио", на остальные иномарки он внимания не обращал. Первое успешно завершенное дело состоялось 28 августа: мужчина проник внутрь салона и завел двигатель. Затем с легковушки были удалены регистрационные номера, а также установлен специальный прибор, который позволяет заглушить отслеживающие устройства.

По данным от полиции, найти похищенный автомобиль не удалось. А вот преступник больше не объявлен в розыск. Он заключен под стражу. Владелец оценил материальный ущерб в размере 700 тысяч рублей.

Напомним, что на Ситцевой 23-летний водитель сбил 18-летнюю девушку.

Фото: Piter.tv