В Петербурге мужчина получил удар в спину ножом во время ссоры

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в субботу, 29 февраля, в полицию поступил звонок.

Сообщалось, что в доме № 8 по Офицерскому переулку мужчина получил ножевое ранение в сердце.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили, что мужчина ударил ножом в спину своего брата во время ссоры. Известно, что непосредственно перед конфликтом они распивали спиртные напитки.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести в Мариинскую больницу.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay