Мужчина угрожал расправой сотрудникам Смольного в борьбе за автосервис на Комендантском

Владелец автосервиса должен был освободить участок, но не захотел этого делать.

Сотрудник автосервиса на Комендантском проспекте угрожал представителям Смольного физической расправой. Дело в том, что мужчина не хотел отдавать сотрудникам комитета по контролю за имуществом незаконно занятый земельный участок. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В среду, 3 октября, представители ККИ обследовали территорию около дома №41 по Комендантскому проспекту. На участке располагается автосервис площадью 335 кв.метров. Земля использовалась без правовых оснований, поэтому ее нужно было освободить. Ранее владелец получил уведомление об этом, но не спешил завершать свою деятельность.

Во время визита сотрудников Смольного мужчина оказал противодействие: вел себя агрессивно, толкался и угрожал физической расправой, рассказала пресс-служба ККИ.

На место вызвали правоохранителей, а по факту произошедшего подали заявление для привлечения нарушителя к уголовной ответственности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ГИБДД хочет запретить штрафовать водителей в непогоду.

Фото: пресс-служба ККИ