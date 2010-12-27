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Мужчина похитил бытовую технику у собственной матери на Приморском шоссе
Сегодня, 10:24
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arteliseev

Мужчина похитил бытовую технику у собственной матери на Приморском шоссе

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Для совершения преступления он использовал физическую силу.

В Петербурге мужчина ограбил собственную мать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в одном из домов по Приморскому шоссе. Злоумышленник совершил хищение бытовой техники из квартиры 60-летней потерпевшей общей стоимостью 20 тысяч рублей. С заявлением об ограблении женщина обратилась в полицию 29 октября. Уже 3 октября было возбуждено уголовное дело по  ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) в отношении 28-летнего сына пострадавшей. Для кражи он применил физическую силу. 

Сейчас мужчину задержали. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Купчино тополь упал на "Ладу Приору".

Фото: pixabay.com
 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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