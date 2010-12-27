Мужчина похитил бытовую технику у собственной матери на Приморском шоссе

Для совершения преступления он использовал физическую силу.

В Петербурге мужчина ограбил собственную мать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в одном из домов по Приморскому шоссе. Злоумышленник совершил хищение бытовой техники из квартиры 60-летней потерпевшей общей стоимостью 20 тысяч рублей. С заявлением об ограблении женщина обратилась в полицию 29 октября. Уже 3 октября было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) в отношении 28-летнего сына пострадавшей. Для кражи он применил физическую силу.

Сейчас мужчину задержали. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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