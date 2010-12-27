В Купчино упавший тополь смял "Ладу Гранту"

По предварительной информации пострадавших нет.

Утром восскресенья, 3 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга горожане заметили, что на припаркованный во дворе автомобиль упало дерево. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" " Новости Купчино".

Инцидент произошел во дворе дома №27, корпус 2, по Бухаресткой улице. Упавшее дерево смяло крышу "Ладе Гранте", и, повыбивало стекла. Как сообщили в комментариях под публикацией - пострадавших нет.

Как уточнил телеканал "78", дерево оказалось гнилым. Так-же петербуржцы отметили, что причиной падения мог стать ветер.

Ранее мы сообщали, что побег от патрульной машины окончился аварией.

Фото: vk.com/kupchinonews Виктория Норцова