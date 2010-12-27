Побег от патрульной машины закончился аварией

Автомобиль перевернулся в районе Парнаса.

В воскресенье, 3 ноября, очевидцы из группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" заметили перевернутый Hyundai Solaris на пересечении 6-го Верхнего переулка и Домостроительной улицы.

В социальной сети сообщили, что водитель пытался скрыться от машины ДПС, после того, как врезался в "Мазду" и, выехав на встречную полосу, погнал в сторону КАДа. За ним выехала одна машина сотрудников патрульной службы.

"Блокировать его был не вариант-он шел на таран", - отметили в социальной сети.

Причины, по которым автомобиль перевернуло на крышу, не известны. На место ДТП уже прибыла карета скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Ранее мы сообщали, что водитель каршеринга врезался в столб и сбежал.

Фото: vk.com/spb_today / Геннадий Алексеевич