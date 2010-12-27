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Водитель каршеринга "припарковал" автомобиль прямо в столб
Сегодня, 13:56
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arteliseev

Водитель каршеринга "припарковал" автомобиль прямо в столб

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Рядом с машиной он оставил знак аварийной остановки.

В воскресенье, 3 ноября, на перекрестке улиц Фучика и Белградской  горожане обнаружили брошенную машину "Делимобиль". Предположительно, что водитель каршеринга врезался в преграду, бросил автомобиль и сбежал.  Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". Они предположили, что водитель таким образом "припарковал" авто.

На фотографии видно, что у столба находится аварийной остановки. Сведений о водителе нет.

Ранее мы сообщали, что на Каменном острове водитель сбил ограду и вылетел на тротуар. 

Фото: vk.com/spb_today / Александр Григорьев

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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