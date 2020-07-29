Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении нелегального алкогольного предпринимателя

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171.3 УК РФ (розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенная в особо крупном размере).
По данным ведомства, с зимы 2022 до зимы 2023 года обвиняемый продал алкоголя на общую сумму 1 миллион рублей, не имея соответствующей лицензии. Всего было изъято 150 бутылок.
Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.
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