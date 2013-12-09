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Мужчин похитил виски стоимостью почти семь тыс. рублей из петербургского магазина
Сегодня, 8:15
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Мужчин похитил виски стоимостью почти семь тыс. рублей из петербургского магазина

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Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 17 октября, в полицию обратилась 45-летняя продавщица продуктового магазина на Софийской улице, сообщив о том, что 14 октября примерно  в  20:25 в магазине неизвестный мужчина под угрозой применения предмета, похожего на нож, открыто похитил из торговой точки виски на общую сумму 6 897 рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по приметам, грабителю примерно 30-35 лет: предположительно это мужчина восточной национальности.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что грабитель банка в Парголово отправлен под стражу.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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