Мужчин похитил виски стоимостью почти семь тыс. рублей из петербургского магазина

Во вторник, 17 октября, в полицию обратилась 45-летняя продавщица продуктового магазина на Софийской улице, сообщив о том, что 14 октября примерно в 20:25 в магазине неизвестный мужчина под угрозой применения предмета, похожего на нож, открыто похитил из торговой точки виски на общую сумму 6 897 рублей. Об этом стало известно Piter.TV.
Судя по приметам, грабителю примерно 30-35 лет: предположительно это мужчина восточной национальности.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что грабитель банка в Парголово отправлен под стражу.
Фото: Piter.TV
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