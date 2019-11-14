Депутат украинской партии "Слуга народа" рассказала о преследованиях

Беременная депутат заявила, что ей "закрывают рот" во фракции.

В Украине произошел очередной конфликт внутри партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Депутат Анна Скороход заявила о желании покинуть фракцию из-за авторитарных методов руководства, сообщил портал "Страна.ua".

Женщина рассказала о том, что ей не дают свободно выражать свое мнение. Кроме того, накануне был задержан ее муж. Скороход связывает это с тем, что она не проголосовала за закон об открытии рынка земли.

Стоит отметить, что депутаты "Слуги" народа не хотели пускать политика на трибуну Рады. Свою очередь Анне Скороход уступили представители других партий - "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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