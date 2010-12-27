Музея обороны и блокады Ленинграда откроет филиалы в регионах России и мире

Вчера, 6 декабря, на совещании в Смольном александр Беглов принял решение о создании рабочей группы для развития Музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

В состав рабочей группы, которую возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, вошли представители исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ветеранских организаций, музейного сообщества, Общественной палаты города.

Главной задачей для группы будет стоять содействие в открытии филиалов музея не только в Петербурге, но и в регионах России и странах СНГ, где проживали эвакуированные из блокадного Ленинграда. Инициатива была поддержана председателем Совета МПА СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и другими участниками встречи.

Сегодня площадь музея в Соляном переулке составляет 1110 квадратных метров. В пределах этого пространства его возможности полностью исчерпаны. По словам губернатора, достигнута договоренность о передаче музею порядка 3,5 тысяч квадратных метров дополнительных помещений, принадлежащих Министерству обороны.

Отмечается, что первые филиалы могут появиться в Псковской области и Пермском крае.

Ранее на Piter.TV: обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда: взгляд изнутри.

Фото: gov.spb.ru