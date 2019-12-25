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Музей науки и техники
Сегодня, 9:00
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smirenny

Музей науки и техники

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Выставка бытовых предметов петербуржцев с середины XIX до конца XX века.

В Нарышкином бастионе Петропавловской крепости работает постоянная экспозиция, рассказывающая историю телевизоров, магнитофонов, швейных машинок и телефонов.

На выставке представлены бытовые предметы петербуржцев с середины XIX до конца XX века. Основной акцент – влияние технического прогресса на самые прозаичные аспекты жизни. Также посетителям расскажут о самих ученых-изобретателях и о промышленных предприятиях, с конвейера которых выходили вещи, которые были в домах жителей Петербурга. 

Где: Петропавловская крепость, Нарышкин бастион

Цена: Вход свободный

Фото: пресс-служба музея истории Санкт-Петербурга

Теги: выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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