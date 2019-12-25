Музей-институт Рерихов решил организовать экспедиции в Северную Монголию и Алтай

Археологи будут изучать памятники Оронхтуул, Шансур и другие таинственные места древних культур.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Музей-институт семьи Рерихов" решило организовать археологические экспедиции в Монголию и ряд восточных регионов России – на Алтай, в Бурятию и Туву. Музей разместил закупку, в рамках которой намерен определить тех, кто совершит эти походы.

Их цель - собрать материалы, которые дополнили бы результаты Центральноазиатских экспедиций академика Николая Рериха (1923–1928 и 1934–1935 гг). И, соответственно, обновление составленной Рерихами историко-археологической, этнолингвистической и художественной панорамы народов и культур Центральной Азии.

Во время предстоящих экспедиций археологам предстоит побывать в местах, которые принято считать мистическими. Они будут заниматься раскопками в комплексе памятников Оронхтуул в Монголии, комплексах Монды, Шаснур в Бурятии и т.л.

Все эти походы должны состояться до конца ноября текущего года.

Заявки для участия в конкурсе для определения организации, которая совершит их, принимают до 2 июня.

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Фото: vk.com/roerich