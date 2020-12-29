Мурашко заявил, что регионы в феврале получат 5,17 млн доз вакцины от коронавируса

В России уже выпустили 6,5 миллионов доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V".

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регионы в феврале получат 5,17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации.

Мурашко подчеркнул, что на данный момент в России уже выпустили 6,5 миллионов доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V".

Так, 6,5 миллионов двухкомпонентных доз произведено нарастающим итогом. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

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Фото: Piter.tv