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Мурашко: сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее частой причиной смерти в РФ
Сегодня, 13:49
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Мурашко: сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее частой причиной смерти в РФ

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Глава Минздрава оценил влияние коронавируса на смертность по стране.

Михаил Мурашко заявил о том, что сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее частой причиной смерти в РФ. Об этом глава Минздрава рассказал журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник подвел итоги года. Он отметил, что пандемия коронавируса значительно сказалась на статистике по летальным случаям.

Новая коронавирусная инфекция протекала по двум крупным направлениям поражения органов и систем - дыхательная система, поражение легочной ткани и сердечно-сосудистая система, в том числе миокардиты, осложнения, связанные с тромбообразованием

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник напомнил о реализации национального проекта "Здравоохранение". В рамках проекта поставляется оборудование для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Мурашко, медицинские учреждения получили более 4,5 тысяч крупноформатных и дорогостоящих аппаратов.

Мурашко рассказал о работе над 10-й версией рекомендаций для лечения пациентов с COVID-19.

Теги: минздрав, михаил мурашко, смертность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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