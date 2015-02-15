На Дворцовой площади 7 и 8 декабря представят мультимедийное шоу "Пушкин"

Зрители увидят красочное представление с визуальными эффектами, музыкой Чайковского, Глинки и Римского-Корсакова, озвученное голосами известных артистов.

В Дни Эрмитажа (7 и 8 декабря) на Дворцовой площади пройдет мультимедийное шоу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса превратятся в гигантский экран площадью более 8,5 тысяч кв. м. Первая часть световой феерии – мультимедийный спектакль "Пушкин", посвященный 225-летию со дня рождения поэта.

Зрители увидят красочное представление с визуальными эффектами, музыкой Чайковского, Глинки и Римского-Корсакова, озвученное голосами известных артистов.

Также в Дни Эрмитажа на Дворцовой пройдет финал конкурса "Страна СВЕТА",проводимого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году подано 136 заявок из 51 региона России. Из них выбрали 10 финалистов. Художники представят видеорассказы по теме "Малая родина — мое место силы". Лучшие работы определит зрительское голосование.

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Фото: Telegram/ Пиотровский Online