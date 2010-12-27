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Мультимедийный спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019
Сегодня, 21:00
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himif

Мультимедийный спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019

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Его покажут в рамках праздника фонтанов в Петергофе.

Традиционно праздник осенних фонтанов стараются посвятить важному историческому событию или лицу. В этом году героиней станет Екатерина Великая. Это не случайно: в 2019 году исполняется 290 лет со дня рождения императрицы, жизнь которой связана с Петергофом. Гостям Осеннего праздника фонтанов ещё раз напомнят о жизни Екатерины Великой и покажут мультимедийный спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019. Завершится шоу фейерверком.


Место: Нижний парк Петергофа, Разводная ул., 2
Возрастное ограничение: 12 +
Цена билета: от 1000 рублей

Фото: peterhofmuseum.ru

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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