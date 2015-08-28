В Петербурге открыли мультимедийный музей истории казачества

Первый музей истории казачества появился на Ставрополье в 2018 году.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге появился мультимедийный музей истории казачества. Об этом заявил руководитель "Мобильного мультимедийного музея истории казачества" Игорь Кочубеев.

Известно, что оборудование музея состоит из 25 комплектов очков виртуальной реальности. Авторы проекта разработали видеоматериалы об истории и традициях казачества. Все они будут показаны зрителям в формате VR 360.

Отметим, что первый такой музей появился на Ставрополье в 2018 году.

Ранее мы сообщали о том, что авторский вечер Леонида Десятникова пройдет в Петербурге.

Фото: мультимедийный музей истории казачества/вк