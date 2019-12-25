Мотоциклиста, который хотел погоняться с полицейскими, задержали

Молодой человек нарушил ПДД 5 раз.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Грибоедова в ходе преследования задержан мотоциклист, решивший устроить гонки с инспекторами ДПС.

Сообщается, что молодой человек три раза проехал на "красный", один раз поехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением и один раз не остановился. Что грозит мотоциклисту, пока непонятно.

Ранее мы писали, что таксист сбил мотоциклиста на Комендантском.

Фото: Piter.TV