Мотоциклист попал в больницу после ДТП на площади Ленина

По факту ДТП проводится проверка.

Вечером 5 сентября в Калининском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки "БМВ". В распоряжении Piter.TV появились кадры с места происшествия.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали дорогу на площади Ленина, по которой во встречном направлении двигались участники аварии. Совершая левый поворот, женщина-водитель не пропустила "Харлей", в результате чего двухколесник врезался в переднюю часть иномарки. Источник в полиции сообщил, что мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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Видео: Piter.TV