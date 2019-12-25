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Мотоциклист на скорости врезался в опору освещения под Выборгом
Сегодня, 10:31
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Мотоциклист на скорости врезался в опору освещения под Выборгом

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Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В среду, 23 августа, на 19 км а/д "Голубые озера – Поляны" в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 55-летний мужчина, управляя своим мотоциклом двигался от посёлка Семиозерье в сторону посёлка Поляны. На левом закруглении дороги он не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору освещения.

В результате аварии мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая автоледи сбила 6-летнюю девочку на Арцеуловской аллее.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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