На Колпинском шоссе мотоциклист серьезно пострадал после падения с байка

Мужчина не надел шлем, что усугубило полученные травмы.

Около 14 часов в четверг, 28 мая, на Колпинском шоссе мотоциклист попал в одиночное ДТП: по информации районного УГИБДД, 45-летний мужчина не справился с управлением и упал с байка.

Отмечается, что инцидент произошел, когда мотоциклист выезжал с территории ЗАС в Московской Славянке. Кроме того, мужчина сел на байк без шлема, что привело к особенно тяжелым травмам. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. У оставшегося в одиночестве железного коня не обнаружили государственных регистрационных знаков.

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Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"