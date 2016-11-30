Мот: с появлением жены в жизни стало много лирики

26 ноября в Ледовом дворце состоялось главное музыкальное событие года премия Золотой Граммофон 2017. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с одним из главных героев вечера рэпером Мотом.

В последние годы в творчестве Матвея становится все больше лирических песен. Мы решили узнать, что изменилось в его характере и как такой скрытый романтик попал на Black Star:

Мои песни основываются на реальных событиях и в моей жизни в последнее время стало много лирики, много любви, с появлением моей жены, со сменой официальногл статуса на статус мужа. И как многие знают, в ближайшее время еще и появится статус отца. Безусловно, это все откладывает отпечаток на песни и появляется больше лиричных ноток, выходят такие прекрасные лиричные песни как "Сопрано", мой новый альбом "Добрая музыка клавиш".

Артист признался, что они с женой находятся в процессе выбора имени для будущего ребенка. В СМИ так же пишут, что первый год отношений Матвея и его будущей жены Марии прошел на расстоянии. Многие люди не верят в такой формат отношений и считают, что чувства угасают при долгой разлуке. Корреспондентам нашего канала стало интересно как музыканту и его будущей жене удавалось поддерживать чувства, находясь в разных городах:

Когда мы только начали встречаться на расстоянии, мы друг другу просто "зуб дали", что отношения на расстоянии - это точно не про нас. Это невозможно, и очень сложно все это пережить. Но мы с достоинством это сделали, благодаря поддержке, благодаря доверию друг другу. И в итоге, спустя год сложных скитаний из города в город, я забрал её в Москву, когда она закончила университет, и тут уже началась наша совместная жизнь.

Видео: канал Piter.TV, YouTube/МОТ

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева.