Глава МОТ рассказал, кто окажется за чертой бедности в 2023 году

Жильбер Хунгбо рассказал о статистических данных по количеству безработных на планете.

Глава МОТ (Международной организации труда) Жильбер Хунгбо рассказал о том, кто окажется за чертой бедности в 2023 году. Соответствующей информацией специалист поделился во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Эксперт напомнил, что ежедневный заработок сотрудников (более 200 миллионов людей), которые работают на протяжении 40 часов еженедельно, в текущем году составит менее 1,9 доллара.

214 миллионов работников, занятых регулярно по 40 часов в неделю, по-прежнему не смогут получать за это 1,9 доллара в день. Так почему же они работают полный рабочий день, если при этом им будет трудно оплачивать основные потребности? Жильбер Хунгбо, глава МОТ

Эксперт привел сообщения об аналитических прогнозах. По информации от экспертов, в текущем году количество безработных в мире увеличится на 3 миллиона – до 208 миллионов человек.

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Фото и видео: YouTube / CNBC International TV