Гросси также посетит Украину.

Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным. Соответствующее заявление генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сделал в эфире европейского (итальянского) телеканала Rainews24.

Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать. Путин заявил, что это техническая работа, и он готов это делать. Мы должны быть ближе к решению. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт напомнил СМИ о том, что в ходе осенней встречи в городе Петербурге они с российским руководством договорились продолжить диалог по проблеме атомных электростанций.

Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС.

Фото и видео: www.rainews.it