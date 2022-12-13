Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным. Соответствующее заявление генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сделал в эфире европейского (итальянского) телеканала Rainews24.
Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать. Путин заявил, что это техническая работа, и он готов это делать. Мы должны быть ближе к решению.
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ
Эксперт напомнил СМИ о том, что в ходе осенней встречи в городе Петербурге они с российским руководством договорились продолжить диалог по проблеме атомных электростанций.
Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС.
Фото и видео: www.rainews.it
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