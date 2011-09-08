Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС

Глава Франции рассказал о темах для общения с лидером России.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о намерении позвонить российскому президенту Владимиру Путину для обсуждения темы Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами в ходе пресс-конференции, созванной по итогам саммита ЕС, проводимого в Брюсселе. Политик отметил, что свяжется с Москвой в тот момент, когда Париж доработает соглашение по отводу тяжелых и легких вооружений от территории ЗАЭС.

Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений. Когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Французский политик отметил, что в вопросе диалога с российской стороной существует две основные темы. В первом случае идет речь о прекращении бомбардировок и атак с помощью беспилотников. Париж рассчитывает, что сможет убедить Китай, Индию и другие страны присоединиться к данному позиции и призыву в отношении РФ. Эту тему Макрон также поднимет в ходе общения с Путиным.

Макрон призвал Евросоюз дать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции.

Фото и видео: YouTube / BFMTV