Футболиста "Зенита" Андрея Мостового внесли в базу "Миротворца" за встречу с детьми участника СВО

Спортсмена обвиняют в действиях, угрожающих суверенитету Украины.

Российский футболист Андрей Мостовой, выступающий за петербургский "Зенит" и национальную сборную России, внесён в базу украинского сайта "Миротворец*". Причиной стала его встреча с детьми участника специальной военной операции в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

На сайте "Миротворец*" спортсмена обвиняют в действиях, которые расцениваются как угроза суверенитету и территориальной целостности Украины. Ранее, в марте, Мостовой провёл встречу с детьми военнослужащего, участвующего в СВО, что и стало формальным поводом для внесения в базу.

Андрей Мостовой — один из ключевых игроков "Зенита" и регулярно вызывается в сборную России. Инцидент с внесением в базу "Миротворца*" не повлияет на его спортивную карьеру, но может повлечь за собой ограничения при пересечении границ некоторых стран. Футбольный клуб "Зенит" ситуацию пока не комментировал.

* Украинский сайт, внесённый в России в перечень экстремистских материалов. Его деятельность признана нежелательной на территории РФ.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)