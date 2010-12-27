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Мосты Ораниенбаумской электрической линии включили в реестр объектов культурного наследия
Сегодня, 22:35
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nadezhda_sib

Мосты Ораниенбаумской электрической линии включили в реестр объектов культурного наследия

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Они были построены в начале XX века.

Трем мостам в Ломоносове присвоили статус объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба КГИОП. 

Мосты служат переправами Ораниенбаумской электрической линии. 

Один из объектов находится у железнодорожной станции "Граница Ломоносова – Дворцовый проезд". Мост представляет собой редкий образец сложного железнобетонного сооружения, которое было построено в 1910-м году. 

Остальные два моста, находящиеся в створе улиц Немкова и Шишкина, образцы редкого конструктивного и архитектурно-художественного решения с использованием железобетона в петербургской архитектура. Они сохранились с 1914 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы обеспокоены состоянием Дома Мурузи на Литейном. 

Фото: пресс-служба КГИОП 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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