Петербуржцы обеспокоены состоянием Дома Мурузи на Литейном

Петербуржцы сообщили о критическом состоянии дома Мурузи на Литейном проспекте, 24. По словам местных жителей, в доме началось переустройство квартиры, которое ведет к обрушению.
"Жители дома начали бить тревогу, когда увидели как рабочие выносят во двор балки перекрытий. За несколько дней в квартире сломали практически всё, вплоть до печных дымоходов",
— сообщили градозащитники.
По словам петербуржцев, они обращались в КГИОП и узнали, что ведомство не давало согласия на проведение работ. Остановить переустройство не удалось ни Жилищной инспекции, ни МЧС и правоохранителям. Горожане подозревают, что дело в том, что владельцем квартиры является сын депутата Смольного.
Дом Мурузи — объект культурного наследия регионального значения, был построен в 1870-х годах.
Фото: предоставлено градозащитниками
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