Петербуржцы обеспокоены состоянием Дома Мурузи на Литейном

Горожане считают, что переустройство квартиры может привести к обрушению.

Петербуржцы сообщили о критическом состоянии дома Мурузи на Литейном проспекте, 24. По словам местных жителей, в доме началось переустройство квартиры, которое ведет к обрушению.

"Жители дома начали бить тревогу, когда увидели как рабочие выносят во двор балки перекрытий. За несколько дней в квартире сломали практически всё, вплоть до печных дымоходов", — сообщили градозащитники.

По словам петербуржцев, они обращались в КГИОП и узнали, что ведомство не давало согласия на проведение работ. Остановить переустройство не удалось ни Жилищной инспекции, ни МЧС и правоохранителям. Горожане подозревают, что дело в том, что владельцем квартиры является сын депутата Смольного.

Дом Мурузи — объект культурного наследия регионального значения, был построен в 1870-х годах.

Фото: предоставлено градозащитниками