Москвич облил бензином и поджег мужчину во дворе дома

Пострадавший с ожогами 2 и 3 степени в реанимации. По факту поджога человека возбуждено уголовное дело.

В Москве в ходе резко возникшей неприязни мужчина решил сжечь заживо своего оппонента.

Как удалось выяснить, мужчина 1982 года рождения распивал спиртные напитки во дворе дома на Касимовской улице 21 августа. Проходивший мимо мужчина сделал замечание, завязалась ссора. В ходе ссоры и резко возникшей неприязни прохожий решил сжечь заживо "собеседника". Он облил легковоспламеняющейся жидкостью человека и стол за которым тот сидел. А затем поджег его и спокойно ушел.

Пострадавшего с ожогами 2 и 3 степени госпитализировали в больницу. Поджигатель задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

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