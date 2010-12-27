В Челябинской области от удара электротоком погибла, спасая братишку, 12-летняя девочка

Девочка спасала младшего 6-летнего брата, который взял в руки оголенный провод.

В Челябинской области 12-летняя девочка погибла, ее 6-летний брат в реанимации после поражения током.

В поселке Кисегачинский Челябинской области 12-летняя девочка гуляла во дворе частного дома со своим 6-летним братом. Мальчик схватился за провод возле опоры, он получил электротравму. Сестренка хотела оттащить мальчика от опоры, ее также поразило током.

Родственники вытащили детей в безопасное место и вызвали "скорую". Оба ребенка находились в реанимации. Сегодня ночью, несмотря на усилия медиков, девочка скончалась. Мальчик остается в реанимации.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. СУ СК РФ по Челябинской области.

Ранее мы рассказывали о гибели 2-летнего ребенка под Воронежем, который схватился за оборвавшийся провод во дворе своего дома.

Фото: pixabay