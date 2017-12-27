Московское шоссе перекрыто из-за ДТП с автобусом

Автомобили объезжают аварию по встречке.

21 января очевидцы сообщили, что на Московском шоссе около гипермаркета "Лента" автобус перекрыл движение.

ДТП произошло после 12 часов дня. Городской автобус с пассажирами развернуло поперек двух полос. На данный момент аварию объезжают по встречке. Впереди автобуса, тоже перпендикулярно дороги стоит легковушка. По предварительной версии, виновниками аварии стали снег и гололед, на который жалуются и друге автомобилисты.

Людей высадили из автобуса. Водители дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. Обстоятельства случившегося проясняются.

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