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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Вчера, 13:09
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nadiputintseva
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Московское шоссе перекрыто из-за ДТП с автобусом

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Автомобили объезжают аварию по встречке.

 21 января очевидцы сообщили, что на Московском шоссе около гипермаркета "Лента" автобус перекрыл движение.

ДТП произошло после 12 часов дня. Городской автобус с пассажирами развернуло поперек двух полос. На данный момент аварию объезжают по встречке. Впереди автобуса, тоже перпендикулярно дороги стоит легковушка.  По предварительной версии, виновниками аварии стали снег и гололед, на который жалуются и друге автомобилисты.

Людей высадили из автобуса. Водители дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. Обстоятельства случившегося проясняются.

Ранее, Piter.tv сообщал, что на трассе Кола ночью произошло массовое ДТП

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Теги: дтп , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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