На Московском проспекте до Обводного канала засветили новые фонари

На Московском проспекте от Сенной до Обводного преображение. Теперь улицу освещают новые современные светильники.

Вместо устаревших старых фонарей на Московском проспекте от Сенной площади до Обводного канала установили светодиодные. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Работы выполнили в рамках дорожной карты — её подписали Губернатор Александр Беглов и Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Это соглашение поможет сделать город более современным и комфортным для жизни и отдыха.

Также недавно новые фонари установили в сквере Товстоногова и на улице Федора Абрамова. Изменения коснутся Выборгского района и Матвеевского сада.

Ранее сообщалось, что на улице Федора Абрамова установили 165 новых уличных светильников.

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