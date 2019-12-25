На Московском проспекте до Обводного канала засветили новые фонари

Вместо устаревших старых фонарей на Московском проспекте от Сенной площади до Обводного канала установили светодиодные. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.
Работы выполнили в рамках дорожной карты — её подписали Губернатор Александр Беглов и Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Это соглашение поможет сделать город более современным и комфортным для жизни и отдыха.
Также недавно новые фонари установили в сквере Товстоногова и на улице Федора Абрамова. Изменения коснутся Выборгского района и Матвеевского сада.
Ранее сообщалось, что на улице Федора Абрамова установили 165 новых уличных светильников.
Фото: unplash.com
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