Мошенники второй раз обманули пенсионерку из Петербурга

В общей сложности женщина лишилась 540 тыс. рублей.

Пенсионерка из Фрунзенского района второй раз попалась на уловку мошенников. В прошлый раз она отдала злоумышленникам 480 тыс. рублей, теперь ущерб составил 60 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Женщина обратилась в полицию 13 сентября. 78-летняя потерпевшая рассказала о том, что накануне к ней домой пришел человек, который предложил вернуть ей украденные мошенниками деньги. В качестве условия возврата суммы неизвестный назвал подоходный налог, который необходимо оплатить.

На следующей день петербурженку навестил молодой человек, представившийся курьером. Он забрал 60 тыс.рублей у женщины и взамен оставил пакет с деньгами. Оказалось, что вместо настоящих купюр в пакете были билеты банка приколов.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и занимаются их розыском. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ПФР назвали причины уменьшения пенсии.

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