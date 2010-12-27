В ПФР назвали причины уменьшения пенсии

В некоторых случаях размер выплат может быть уменьшен на 70%.

Пенсионный Фонд России назвал основные причины, которые влияют на уменьшение пенсионной выплаты. Об этом сообщила "Российская газета".

По закону о страховых пенсиях размер выплаты может отличаться от обычной в том случае, если пенсионер имеет какие-либо штрафы. В таком случае часть средств списываются в счет задолженности до ее полного погашения. По закону данная сумма не может превышать 50% от пенсии, а в случае с алиментами – 70%.

Второй причиной может стать переплата пенсии. Если вдруг такое возникло, то излишне выплаченные деньги ежемесячно возвращаются в ПФР. При этом удержания не могут превышать 20% установленной пенсии. Также в случае переплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд и сообщить о добровольном возмещении излишне полученных средств, чтобы избежать судебных разбирательств.

Еще одним фактором, влияющий на уменьшение пенсии может стать переезд в другой город. Здесь роль играют региональный коэффициент, который учитывается при расчете выплат. В случае переезда на ПМЖ размер выплат меняется и носит постоянный характер.

Ранее мы писали, что в 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%. В среднем ее размер будет составлять 15 тысяч рублей.

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