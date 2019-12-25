Мошенница задолжала жительнице Гатчины 5 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

В среду, 25 марта, сотрудники гатчинской полиции задержали 32-летнюю женщину. Два года назад она заняла у местной жительницы более пяти миллионов рублей и до сих пор не расплатилась по долгам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Потерпевшая передала деньги в период 10 августа 2018 года по 21 декабря 2018 года. Впоследствии, поняв, что рассчитывать на возврат денег не приходится, женщина обратилась заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы.

Известно, что злоумышленница является главой строительной фирмы. Внушительная сумма ей понадобилась на строительство недвижимости. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге мужчина представился пенсионерке её зятем и выманил деньги.

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