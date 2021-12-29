Мосгорсуд не стал конфисковывать 62 участка и семь домов у семьи экс-сотрудника ФСБ

Инстанция поддержала решение Хорошевского суда Москвы.

Московский городской суд не стал конфисковывать 62 земельных участка и семь домов у семьи бывшего сотрудника ФСБ России. Инстанция отклонила апелляционное представление Генеральной прокуратуры, направленное против родственников экс-сотрудника "банковского" отдела силовой структуры Андрея Васильева.

Напомним, что в декабре 2021 года Хорошевский суд Москвы постановил изъять у семьи офицера спецслужб в пользу государства 28 из 90 земельных участков и один из восьми домов в Подмосковье. Общая стоимость имущества составила свыше 1,2 млрд рублей. По версии Генпрокуратуры, доход Васильев получил коррупционным способом. Судья мотивировал свое решение тем, что конфискации подлежат только активы, которые родственники Васильева приобрели с 1 января 2013 года и до момента увольнения офицера (март 2014 года). Именно с этого периода государственных служащих обязали по антикоррупционному законодательству декларировать имущество. Данное постановление теперь одобрил Мосгорсуд. Также инстанция вернула Васильевым один из домов, так как особняк был построен уже после отставки офицера со службы.

Генпрокуратура также просила суд изъять у ответчиков дорогостоящий автомобиль Lexus LX450D, наручные часы от люксовых компаний Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, а также коллекционные медали и монеты, денежные средства в размере более 6,7 миллиона долларов,32 тысячи евро и порядка 4,24 миллиона рублей.

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Фото: Piter.tv



