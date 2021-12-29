"Ъ": обвиняемый в госизмене Сафронов заявил суду, что за три часа докажет невиновность

Иван Сафронов попросил у суда дать ему ноутбук.

Обвиняемый в государственной измене журналист и бывший советник генерального директора "Роскосмоса" Иван Сафронов заявил суду, что за три часа докажет свою невиновность. Об этом сообщили представители издания "Коммерсантъ". Известно, что Сафронов попросил ноутбук. Мужчина полагает, что переданные им сведения по обороноспособности РФ, которые он якобы отправил иностранным спецслужбам, все находятся в открытом доступе в Интернете. При этом подозреваемый отметил, что не получил такого права для защиты, а суд не обращает внимание на адвокатов, принимая сторону обвинения и прокуратуры.

Ранее сторону защиты Ивана Сафронова ограничили в сроках ознакомления с материалами дела. Юристы должны просмотреть материалы расследования до 11 февраля. Адвокат Дмитрий Катчев указал на то, что изучена лишь половина из десяти тысяч листов. Юристам не разрешается делать записи, так как в документах содержатся материалы под грифом "секретно".

Мы исходим из того, что 11 февраля тоже день для изучения, но опасаемся, что нам сразу предложат подписать протокол об окончании. Дмитрий Талантов, адвокат

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Затем расследование будет направлено в Мосгорсуд.

Сафронова обвинили в передаче секретных данных политологу Воронину.

Фото: Piter.tv

