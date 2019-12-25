Сафронова обвинили в передаче секретных данных политологу Воронину

Ивана Сафронова обвинили в передаче секретных данных политологу Демури Воронину. Об этом сообщил адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Павлова. В окончательном обвинении фигуранта расследования заподозрили в новом эпизоде по государственной измене. Речь идет о передаче через границу данных о деятельности Вооруженных сил РФ, которая ведется на территории Сирии. Ранее стало известно о преступном эпизоде с чешской разведкой.
Появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.
Иван Павлов, адвокат
В ФСБ подчеркнули, что данные могли использоваться противниками РФ в рамках анализа действий российских войск в Сирии. За полученные сведения Воронин якобы выплатил Сафронову денежное вознаграждение в размере 248 долларов.
Напомним, что сейчас Иван Сафронов находится под арестом. Под стражей также находится Воронин, который дал признательные показания следственным органам.
В Петербурге Минюст не стал судиться с палатой адвокатов из-за Ивана Павлова.
Фото: Piter.tv
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