Сафронова обвинили в передаче секретных данных политологу Воронину

Адвокат Иван Павлов рассказал о новом преступном эпизоде в деле Сафронова.

Ивана Сафронова обвинили в передаче секретных данных политологу Демури Воронину. Об этом сообщил адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Павлова. В окончательном обвинении фигуранта расследования заподозрили в новом эпизоде по государственной измене. Речь идет о передаче через границу данных о деятельности Вооруженных сил РФ, которая ведется на территории Сирии. Ранее стало известно о преступном эпизоде с чешской разведкой.

Появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии. Иван Павлов, адвокат

В ФСБ подчеркнули, что данные могли использоваться противниками РФ в рамках анализа действий российских войск в Сирии. За полученные сведения Воронин якобы выплатил Сафронову денежное вознаграждение в размере 248 долларов.

Напомним, что сейчас Иван Сафронов находится под арестом. Под стражей также находится Воронин, который дал признательные показания следственным органам.

В Петербурге Минюст не стал судиться с палатой адвокатов из-за Ивана Павлова.

Фото: Piter.tv

