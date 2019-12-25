В Петербурге Минюст не стал судиться с палатой адвокатов из-за Ивана Павлова

В ведомстве считают, что адвоката должны были привлечь к дисциплинарной ответственности.

Министерство юстиции по Петербургу отказалось от гражданского иска против городской адвокатской палаты, которая отказалась привлекать к дисциплинарной ответственности адвоката Ивана Павлова. Об этом 30-го сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Иван Павлов был руководителем правозащитного объединения "Команда 29", которое обвинили с сотрудничестве с нежелательной чешской организацией. 18-го июля объединение объявило о ликвидации. До этого у Павлова проводились обыски, так как он стал обвиняемым в разглашении данных предварительного расследования по делу Ивана Сафронова. В Минюсте считают, что адвокатская палата Петербурга должна была наказать юриста.

В начале сентября адвокат покинул Россию.

Фото: ВКонтакте / Команда 29