Мощность газопровода "Пакистанский поток" может составить 16 млрд кубометров в год

Строительство газопровода оценивается в 3,5 млрд долларов.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном, что мощность газопровода "Пакистанский поток" может достичь 16 млрд кубометров в год. Ранее было анонсировано, что мощность составит 12,4 млрд кубометров.

Флагманский проект — строительство газопровода "Пакистанский поток" из Карачи в Лахор протяженностью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 16 млрд кубических метров в год, который свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями газа на севере страны. Николай Шульгинов, министр энергетики России

Предполагается, что до 15 февраля 2022 года будет подписано акционерное соглашение об оказании содействия проекту правительство Пакистанаю Как отметил министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан, в 3,5 млрд долларов оценивается строительство этого газопровода.

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