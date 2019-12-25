Объем обработки генеральных грузов вырос на 1%.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге морской порт увеличил грузооборот на 13%. Об этом сообщили в пресс-службе компании АО "Морской порт Санкт-Петербург".

Перевалка черных металлов увеличилась на 2% (до 814 тысяч тонн), металлолома – на 31%, превысив 225 тысяч тонн скзаано в сообщении

В компании отметили, что в целом объем обработки генеральных грузов вырос на 1%.

Ранее мы сообщали о том, что "Северная верфь" спустила на воду фрегат "Адмирал Головко".

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