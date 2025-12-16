Морские порты Балтики проверят на уязвимость перед дронами

Морские порты Балтики, включая Петербург, проверят на уязвимость перед дронами.

Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку уязвимости семи портов, включая Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт, Выборг, Высоцк, Приморск, Усть-Лугу и Калининград. Максимальная цена контракта составляет 2,2 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак в акватории портов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств, а также дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. Запрос предложений опубликован 16 июня.

Дело о гибели пассажира затонувшей в Финском заливе яхты передали в суд.

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