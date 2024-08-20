Российские военнослужащие из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота страны остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований по территории Курской области. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Дополнительно профильное ведомство опубликовало кадры ликвидации боевой техники армии киевского режима в ходе выполнения боевых задач специалистами из бригады "Северной" группировки сил в приграничном районе.
Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ.
пресс-служба Минобороны РФ
Боец ВС РФ рассказал о поджоге Leopard высокоточным боеприпасом.
Фото и видео: Минобороны России
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