"Север" выполнил задачу в приграничном районе Курской области.

Российские военнослужащие из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота страны остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований по территории Курской области. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Дополнительно профильное ведомство опубликовало кадры ликвидации боевой техники армии киевского режима в ходе выполнения боевых задач специалистами из бригады "Северной" группировки сил в приграничном районе.

Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Боец ВС РФ рассказал о поджоге Leopard высокоточным боеприпасом.

Фото и видео: Минобороны России