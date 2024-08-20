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Боец ВС РФ рассказал о поджоге Leopard высокоточным боеприпасом

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"Аргун" раскрыл подробности боевых задач, выполняемых на СВО.

Российские специалисты из "Западной" группировки сил высокоточными снарядами подожгли танк Leopard немецкого производства в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующими сведениями с журналистами поделился командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Аргун". Видеозапись с комментарием военнослужащего распространила по социальным сетям пресс-служба министерства по обороне страны.

В крайний раз мы стреляли высокоточными боеприпасами, и два снаряда попало в Leopard. Он загорелся и произошла детонация.

командир с позывным "Аргун"

Боец поделился информацией о том, что отечественным расчетом ликвидировано большое количество западной техники, включая самоходные орудия Krab польского изготовления, гаубицы M777 американского производства, а также пехотной техники.

МО РФ сообщило об уничтожении авиабомбы Hammer группировкой "Юг".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: leopard, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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