Боец ВС РФ рассказал о поджоге Leopard высокоточным боеприпасом

Российские специалисты из "Западной" группировки сил высокоточными снарядами подожгли танк Leopard немецкого производства в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующими сведениями с журналистами поделился командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Аргун". Видеозапись с комментарием военнослужащего распространила по социальным сетям пресс-служба министерства по обороне страны.
В крайний раз мы стреляли высокоточными боеприпасами, и два снаряда попало в Leopard. Он загорелся и произошла детонация.
командир с позывным "Аргун"
Боец поделился информацией о том, что отечественным расчетом ликвидировано большое количество западной техники, включая самоходные орудия Krab польского изготовления, гаубицы M777 американского производства, а также пехотной техники.
МО РФ сообщило об уничтожении авиабомбы Hammer группировкой "Юг".
Фото и видео: Минобороны России
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