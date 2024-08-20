Боец ВС РФ рассказал о поджоге Leopard высокоточным боеприпасом

"Аргун" раскрыл подробности боевых задач, выполняемых на СВО.

Российские специалисты из "Западной" группировки сил высокоточными снарядами подожгли танк Leopard немецкого производства в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующими сведениями с журналистами поделился командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Аргун". Видеозапись с комментарием военнослужащего распространила по социальным сетям пресс-служба министерства по обороне страны.

В крайний раз мы стреляли высокоточными боеприпасами, и два снаряда попало в Leopard. Он загорелся и произошла детонация. командир с позывным "Аргун"

Боец поделился информацией о том, что отечественным расчетом ликвидировано большое количество западной техники, включая самоходные орудия Krab польского изготовления, гаубицы M777 американского производства, а также пехотной техники.

МО РФ сообщило об уничтожении авиабомбы Hammer группировкой "Юг".

Фото и видео: Минобороны России