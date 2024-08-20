МО РФ сообщило об уничтожении авиабомбы Hammer группировкой "Юг"

Сергей Румянцев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжили выполнять боевые задачи командования. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 августа сделал старший офицер пресс-службы "Юга" Сергей Румянцев. Военнослужащий уточнил, что средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer и 49 беспилотников у Вооруженных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer, 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 БПЛА Сергей Румянцев, старший офицер пресс-службы "Юга"

Минобороны заявило об уничтожении гаубицы М777 на волчанском направлении.

Фото и видео: Минобороны России