"Север" выполнил задачу на СВО.

Российские специалисты уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" на волчанском направлении в зоне проведения специальной военной гаубицу М777 американского производства, находившуюся на службе у армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача выполнена силами "Северной" группировки войск.

Военнослужащие уничтожили гаубицу, поставляемую ВСУ. Замаскированная огневая позиция была вскрыта с помощью операторов БПЛА Zala, после чего точным ударом гаубица с расчетом была уничтожена. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК С-300П ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России