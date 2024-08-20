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Минобороны заявило об уничтожении гаубицы М777 на волчанском направлении

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"Север" выполнил задачу на СВО.

Российские специалисты уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" на волчанском направлении в зоне проведения специальной военной гаубицу М777 американского производства, находившуюся на службе у армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача выполнена силами "Северной" группировки войск.

Военнослужащие уничтожили гаубицу, поставляемую ВСУ. Замаскированная огневая позиция была вскрыта с помощью операторов БПЛА Zala, после чего точным ударом гаубица с расчетом была уничтожена.

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК С-300П ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: m777, волчанское направление, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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