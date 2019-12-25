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Moodys с 5 марта приостанавливает деятельность в России
Сегодня, 15:44
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Moody's с 5 марта приостанавливает деятельность в России

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Данная мера касается MIS и MA.

Международное рейтинговое агентство Moody"s объявило о приостановке своей коммерческой деятельности на территории России. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации. Известно, что данная мера начнет действовать уже с 5 марта. Однако специалисты продолжат помогать и поддерживать собственных сотрудников, которые находятся в стране.

Приостановка распространяется как на деятельность Moody"s Investors Service (MIS), так и на деятельность Moody"s Analytics (МА).

пресс-служба компании

Росавиация рекомендовала перевозчикам с 6 марта приостановить рейсы за границу.

Фото: Pixabay.com

Теги: moody's, приостановка деятельности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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