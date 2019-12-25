Moody's с 5 марта приостанавливает деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Moody"s объявило о приостановке своей коммерческой деятельности на территории России. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации. Известно, что данная мера начнет действовать уже с 5 марта. Однако специалисты продолжат помогать и поддерживать собственных сотрудников, которые находятся в стране.
Приостановка распространяется как на деятельность Moody"s Investors Service (MIS), так и на деятельность Moody"s Analytics (МА).
пресс-служба компании
Росавиация рекомендовала перевозчикам с 6 марта приостановить рейсы за границу.
Фото: Pixabay.com
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