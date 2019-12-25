Росавиация рекомендовала перевозчикам с 6 марта приостановить рейсы за границу

За рубежом происходят массовые аресты самолетов.

Росавиация рекомендовала российским воздушным пассажирским перевозчикам с 6 марта приостановить все международные рейсы. Такое заявление опубликовано в официальном заявлении регуляторного ведомства. Чиновники уточнили, что совет дан в отношении компаний, которые имеют соглашения по лизингу с зарубежными фирмами. Рекомендации связаны с массовыми арестами самолетов за границей.

С 00: 00 по московскому времени 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств пресс-служба Росавиации

При этом с 00 часов по времени Москвы от 08.03.2022 рекомендуется временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов, размещенных на территории иностранных государств в пункты, находящиеся на территории России.

Ограничения полетов самолетов на юге России продлили до 14 марта.

Фото: Piter.tv